LIVE | Meer dan 1000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, voor het eerst sinds 5 juni

VIDEO Aanhanger met munitie van Defensie kantelt op weg bij Huis ter Heide, huizen ontruimd

Een aanhanger vol nieuwe kogels en mortiergranaten van Defensie is op een weg in het Drentse Huis ter Heide gekanteld. Omdat het om een explosieve lading gaat, zijn drie huizen binnen 300 meter rondom de vrachtwagen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en hulpdiensten verwachten dat ze tot in de avond bezig zijn met munitie ruimen.

27 oktober