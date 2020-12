LIVE | Meer dan 10.000 coronadoden in Belgische woonzorgcentra, Oostenrijk naar derde lockdown

Virus verspreidt zich verder: aantal positieve tests stijgt in week tijd met een derde

15 december De afgelopen zeven dagen zijn er bij het RIVM 58.412 coronabesmettingen geregistreerd. Vorige week waren dat er nog 43.103. Er meldden zich opnieuw fors meer mensen in de teststraat. Daardoor zijn de systemen van de GGD sinds zondag overbelast. Vooral tieners testen vaak positief. Ook in Brabant is er opnieuw een forse stijging.