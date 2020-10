LIVE | Meer coronapatiënten in ziekenhuis, waarschuwing GGD voor onbetrouwbare testen

OM: Belager van koosjer restaurant in Amsterdam had terroris­tisch motief

12:37 De 32-jarige Saleh A., die wordt verdacht van vernieling van en brandstichting in het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam eerder dit jaar, had wel degelijk een terroristisch oogmerk, blijkt uit onderzoek door bureau NTA.