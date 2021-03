LIVE | Meer corona door pollen in de lucht, hond kan corona opsporen

‘Corrupte agent’ aangehou­den na grootste Nederland­se opsporings­on­der­zoek ooit

6 maart Een 30-jarige agent van de Amsterdamse politie is door de rijksrecherche aangehouden op verdenking van corruptie. Hij zou informatie hebben verkocht aan criminelen. Een onderzoeksrechter besloot gisteren dat de man nog zeker twee weken in de cel blijft. Hij is beschuldigd van schending van zijn geheimhoudingsplicht, computervredebreuk en omkoping.