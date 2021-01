LIVE | Marokko keurt vaccin AstraZeneca goed, Zwitserland zet Nederland op quarantainelijst

Coronavirus TERUGLEZEN | RIVM: 50 besmettin­gen met Britse coronavari­ant, volgende week eerste Moderna-vac­cins

0:10 Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen zich, wanneer ze aan de beurt zijn, zeker laten vaccineren tegen het coronavirus, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Het coronavaccin van Moderna is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), waardoor het vaccin in Europa de markt op kan. Ook vandaag hielden we je live op de hoogte. Dit blog is nu afgesloten, maar een nieuw blog vind je hier.