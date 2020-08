LIVE | Marengo-proces hervat, advocaten reageren op ‘Dubai-affaire’

Daar kwam nog eens bovenop dat deze nieuwssite vorige week het schaduwen van advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef tot in Dubai onthulde. De twee advocaten zouden, volgens een geheime tip die politie kreeg, in juni 2019 een ontmoeting hebben met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi in Dubai. Daarop besloot de politie de twee te laten schaduwen op luchthaven Schiphol, maar ook in Dubai. De twee advocaten zijn hierover zeer verbolgen en zeggen dat het OM hun veiligheid in gevaar heeft gebracht. Ook de Orde van Advocaten en de vakbond voor advocaten reageerden ontsteld. Het OM zegt echter dat het volgen van Meijering en Van Kleef geen probleem was, omdat zij niet de advocaat waren van Taghi.