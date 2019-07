LIVE | Marco Kroon heeft vertrouwen in rechtszaak

Waarvan wordt hij precies verdacht?

Het OM vervolgt hem voor eenvoudige mishandeling, schennis van de eerbaarheid voor het tonen van zijn geslachtsdeel en belediging.



Wat zegt Kroon hierover?

Kroon geeft toe dat hij stond te wildplassen, maar ontkent dat hij daarna de agent een kopstoot zou hebben gegeven. Volgens hem heeft zijn vrouw het incident gefilmd waarop zou zijn te zien dat dit niet is gebeurd. Een agent droeg een bodycam en heeft ook beelden van het incident.



Welke straf hangt Marco Kroon boven het hoofd?

Als de kopstoot wordt bewezen dan kunnen rechters daarvoor een taakstraf van 120 uur opleggen, blijkt uit de oriëntatiepunten die ze kunnen gebruiken voor het bepalen van hoogte van straffen. Als het geweld is gebruikt tegen een agent, zoals in dit geval, dan mag de rechter die werkstraf verhogen met 33 tot 100 procent. Ze kunnen afwijken van deze richtlijn als er bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen.



Wat betekent een eventuele straf voor Kroon?

Een straf kan het einde betekenen van zijn carrière bij Defensie. Militairen hebben voor de meeste functies een verklaring van geen bezwaar (VGB) nodig van de militaire geheime dienst (MIVD). Zo’n document wordt doorgaans niet afgegeven als iemand een strafblad heeft met een boete van 1000 euro of hoger of een taakstraf van minstens 40 uur. Kroon is nu staf-officier bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.



Hoe zit dat met zijn Willems-Orde?

Kroon kreeg de hoogste militaire onderscheiding in ons land voor zijn dappere daden in Afghanistan. Dat is wat telt voor deze onderscheiding. Misstappen voor en na de missie worden door de vingers gezien. Zo kan het dat Kroon een veroordeling heeft voor het bezit van stroomstootwapens, maar nog steeds een militaire held is. Hij kreeg een boete van 750 euro en een voorwaardelijke taakstraf, wat binnen de grens van het toelaatbare valt. Een veroordeling een jaar cel of meer wordt niet getolereerd. Wie daarover heen gaat of oneervol wordt ontslagen kan de hoogste militaire onderscheiding alsnog inleveren.



Waarom doet de rechter vandaag geen uitspraak?

Wat het OM betreft kan de zaak worden afgedaan, maar advocaat Geert-Jan Knoops, die Kroon vertegenwoordigt, is nog niet zover. Ze hebben externe deskundigen ingeschakeld die onderzoek hebben gedaan naar het incident, maar het wachten is nog op hun rapportages en er ligt een verzoek om niet één maar drie rechters de zaak te laten beoordelen.