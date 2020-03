LIVE | Maatregelen kabinet ook na 6 april van kracht: scholen en horeca blijven langer dicht

De geldende maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus blijven ook na 6 april van kracht, melden bronnen in Den Haag. Scholen en horeca blijven langer dicht. Nieuwe maatregelen worden niet verwacht, maar hoeveel langer de huidige overeind blijven is niet bekend. Nederlanders mogen, met toestemming van Oostenrijk, de afgesloten skigebieden in Tirol verlaten en huiswaarts keren. Wie weg wil uit Oostenrijk kan zich melden bij de Nederlandse ambassade in Wenen. Volg alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Hier lees je het vorige blog nog eens terug.