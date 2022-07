LIVE | LTO wil niet praten met Johan Remkes, politiebond wil snelle oplossing

RI­VM-onderzoe­kers somber over staat van het Nederland­se milieu: ‘Ingrijpen­de maatrege­len nodig’

Het milieu in Nederland verkeert in ‘slechte staat’ en dat schaadt de gezondheid van mensen. Met die boodschap vat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de huidige wetenschappelijke kennis over de kwaliteit van de leefomgeving samen. ,,Om het tij te keren zijn ingrijpende maatregelen nodig.”

5 juli