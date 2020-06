LIVE | Longfonds: Gezondheid thuispatiënten schrikbarend, ‘Oversterfte niet hoger dan griepgolf 2018'

LIVE TWITTER Terrorisme­pro­ces dag 2: moet de AIVD komen getuigen?

9:23 Moeten medewerkers van geheime dienst AIVD komen getuigen in het grote terrorismeproces voor de rechtbank Rotterdam? Om die vraag draait het aan het begin van dag 2 van het proces tegen een vermeende Arnhemse jihadgroep. Die groep wilde, volgens het OM, in 2018 met bomvesten en kalasjnikovs een grote aanslag in Nederland plegen. Volg het proces hieronder live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.