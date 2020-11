LIVE | ‘Lockdown light’ in Duitsland verlengd, versoepeling rond kerstmis

Bestolen klanten leven zich met knuppel uit op de auto van prostituee

22 november Wie voor een dienst betaalt, wil die ook krijgen. Anders geld terug. Logisch. Maar om daarom een prostituee en haar pooier te lijf te willen gaan met brandblusser en honkbalknuppel is weer een ander uiterste. Dat moet werkstraffen kosten. Of is toch de prostituee het meest schuldig, wegens diefstal?