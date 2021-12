LIVE | Lijnen GGD overbelast door miljoen telefoontjes, EMA keurt nieuwe coronamedicijnen goed

Neparts Özlem (33) werkte in tal van ziekenhui­zen, maar ze werd betrapt: dit is haar straf

Neparts Özlem Ü. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moet de Amersfoortse verplicht in therapie. Zij solliciteerde 3,5 jaar lang met vervalste papieren bij vijftien ziekenhuizen en zorginstellingen. Uiteindelijk liep ze in het Deventer Ziekenhuis tegen de lamp.

13 december