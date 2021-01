LIVE | Laagste aantal coronagevallen in een maand, Engeland zet zich schrap voor 'zwaarste weken’

Terreurver­den­king Syrische asielzoe­ker: is Muhammad slachtof­fer, dader of allebei?

10:04 De buren van asielzoeker Muhammad B. in Rijssen (Overijssel) dachten dat hij uit Syrië gevlucht was, omdat hij er gemarteld werd. Dat kan, stelt het Openbaar Ministerie, maar hij was er mogelijk zélf ook een vooraanstaand lid van een terroristische organisatie.