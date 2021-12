LIVE | Laagste aantal besmettingen sinds 14 november, Kuipers noemt verlenging avondlockdown 'verstandig’

Paginagro­te adverten­tie tegen eenzaam­heid overvalt nietsver­moe­den­de Carla Wiegers

Carla Wiegers wenst iedereen in Nederland fijne feestdagen. In alle kranten in Nederland staat vandaag een paginagrote advertentie met haar hartelijke wens in de strijd tegen eenzaamheid. Hoewel? Carla Wiegers uit Oldenzaal weet van niets.

9 december