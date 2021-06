LIVE | ‘Kwart van Mexicanen raakte besmet’, EMA vernietigt 17 miljoen Janssen-vaccins

In Europa worden 17 miljoen Janssen-vaccins vernietigd, na een productiefout in een fabriek in het Amerikaanse Baltimore. Daar werden per ongeluk ingrediënten van het AstraZeneca-vaccin vermengd met dat van Janssen. Wie volledig is ingeënt, kan komende zomer vrijuit reizen binnen Europa, zo hebben de 27 EU-landen vandaag besloten. Een coronatest of quarantaine is dan niet meer nodig.Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.