LIVE | Kuipers: uitgestelde zorg kan weer worden opgeschaald, vaccinatie voor kinderen van 5-11 jaar

Celstraf voor GGD’er die borg eiste voor het maken van een testaf­spraak

Een GGD-uitzendkracht die 100 euro borg vroeg aan mensen die een afspraak voor een coronatest hadden gemaakt, heeft 130 dagen celstraf gekregen. ,,Hij heeft, voor financieel gewin, het vertrouwen in de GGD geschaad, een organisatie die cruciaal is tijdens de coronacrisis", stelt de rechtbank in Utrecht.

12 januari