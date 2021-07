LIVE | Kuipers: ‘Mogelijk herhaald vaccineren’, 150.000 Nederlandse vaccins aangekomen in Kaapverdië

Bijna was hij profvoet­bal­ler, toch belandde Mohamed (28) in criminali­teit: ‘Ik dacht altijd: ik heb zoveel talent’

4 juli Hij had het talent om profvoetballer te worden. Liep stages bij FC Utrecht en PSV. Toch gleed Mohamed Hedi (28) af in de drugscriminaliteit. Hij zat regelmatig vast, maar knokte keihard terug. Nu wil de personal trainer Utrechtse straatjongens zoals hij zelf was op het rechte pad krijgen. Hoe bijzonder: vanaf de eerste dag dat ze in de cel zitten.