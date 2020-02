LIVE: Kroongetuige heeft nieuwe verklaringen afgelegd in zaak Taghi

Zwaarbewapende agenten staan deze ochtend op iedere straathoek in de buurt van de rechtbank en houden de boel nauwlettend in de gaten. De advocaten van kroongetuige Nabil B. zijn niet aanwezig in de rechtbank en volgen het proces via een video-verbinding. Ook blijven ze uit veiligheidsoverwegingen anoniem en afgeschermd en is hun stem zelfs vervormd wanneer zij spreken. Een unicum in Nederland.

Taghi werd eind december 2019 na een jarenlange vlucht in Dubai aangehouden en vrijwel meteen naar Nederland overgebracht. Sindsdien zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Razzouki werd in februari in Colombia aangehouden in een flat en zit daar sindsdien in de gevangenis. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte tijdens de zitting van vandaag bekend dat het uitleveringsverzoek bijna is afgerond.

Verhoren kroongetuige

Vandaag werd eveneens bekend dat kroongetuige Nabil B. in totaal tien dagen is verhoord. Daarbij heeft hij nieuwe verklaringen afgelegd, maar ontstond ook discussie over de omvang van de verklaringsplicht die hij als kroongetuige heeft. Een kroongetuige is immers niet alleen getuige, maar ook verdachte. In die hoedanigheid heeft hij het recht om te zwijgen, omdat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Het OM wil dat de rechtbank vandaag een beslist over hoe ver deze verklaringsplicht reikt.



Ondertussen beschuldigen andere verdachten in de zaak Nabil B. van strafbare feiten, maar het OM legt hem deze niet ten laste. Omdat deze zaken niet in de kroongetuige-overeenkomsten zitten, zou hij hier niet over hoeven te verklaren. Hij wordt wel verdacht van twee moorden, twee pogingen tot moord en deelname aan een criminele organisatie.



Vanwege veiligheidsredenen is er volgende week vrijdag voor Taghi een aparte procesdag georganiseerd. Volgens de rechtbankvoorzitter was dit vanwege logistieke redenen de enige optie.

Vijf moorden

Taghi en Razzouki worden verdacht van het opdracht geven voor vijf moorden en een groot aantal moordpogingen. In totaal zijn er zeventien verdachten in dit Marengo-proces. De inhoudelijke behandeling van de zaak laat voorlopig op zich wachten. Het OM denkt dat de zomer van 2020 ‘iets te optimistisch’ is. Wel zal het onderzoek dan zo goed als klaar zijn.

