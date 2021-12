LIVE | Kranten genadeloos over ‘kerstfeest‘ Johnson, Halsema schrikt van ‘grote weerstand tegen vaccin’

Wie booster­prik wil, wordt van kastje naar de muur gestuurd: 'Zo gaan er slachtof­fers vallen’

Wie heel oud is en graag een boosterprik wil krijgen bij een priklocatie in de buurt, is soms uren in de weer om dit voor elkaar te krijgen. Monique en Han van der Laan trekken aan de bel: ,,Mijn ouders van bijna negentig kunnen de komende maanden geen prik halen hier, werd gezegd. Wát een chaos! Als dit niet snel opgelost wordt, gaan er slachtoffers vallen.”

