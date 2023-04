LIVE | Koninklijke familie danst, eet, vaart en voetbalt, maar spreekt ook kort met antimonarchisten

KONINGSDAGKoning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinsessen Amalia en Ariane zijn warm onthaald in Rotterdam, met veel kleur en muziek. Prinses Alexia is niet aanwezig bij vanwege examens in Wales. Dikke rijen oranjefans langs de route, maar ook demonstranten. De jarige vorst sprak kort met hen. Er is veel politie en beveiliging op de been. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.