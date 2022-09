LIVE | Koning Willem-Alexander: ‘We leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid’

Prinsjesdag 2022 staat in het teken van koopkrachtplaatjes vanwege de hoge inflatie. Het is de eerste derde dinsdag van september met een rol voor prinses Amalia, én de eerste in drie jaar waarin publiek weer welkom is. Wel zijn er veel veiligheidsmaatregelen. In Den Haag protesteren ook enkele boeren. Volg alles via ons liveblog.