LIVE | KNMI geeft code oranje af voor drie provincies vanavond

Thuisbe­zorgd stopt vanmiddag met bezorging, Rijkswater­staat waarschuwt automobi­lis­ten

Maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl stopt vanaf 14.00 uur met het bezorgen van maaltijden in vrijwel het hele land vanwege de storm Eunice. In Maastricht en Heerlen zal nog wel worden bezorgd, omdat het daar code geel is. Mocht de storm daar ook oprukken, dan stoppen de bezorgers ook in die steden met hun werk. Tot 13.00 uur worden nog orders aangenomen, vertelt de woordvoerster. Dit liveblog is afgesloten. Volg hier ons nieuwste liveblog over de storm.

18 februari