LIVE | Kinderen vaker besmet dan gedacht, kwart van ouderen twijfelt over vaccinatie

Dagje manege eindigt in drama: vader (40) blijvend invalide geslagen voor ogen dochter

11 november Een dagje op de manege in het Limburgse Nuth is voor een alleenstaande vader en zijn 10-jarige dochter uitgelopen op een drama. De 40-jarige man werd op de terugweg naar huis waarschijnlijk blijvend invalide geslagen door drie jonge mannen. Hij ligt nog altijd op de intensive care. ,,Ik heb geen gevoel meer in mijn benen. Het werk dat ik zo graag deed, kan ik niet meer uitvoeren.”