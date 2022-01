LIVE | Kappersbond blij met ongeknipte bewindslieden, sportschool opent deuren voor zorgpersoneel

Voortvluch­ti­ge ‘tattookil­ler’ Cor P. gearres­teerd in Dominicaan­se Republiek na aanslag op zijn leven

De beruchte ‘tattookiller’ Cor P. (38) is donderdag in een ziekenhuis in de Dominicaanse Republiek gearresteerd. Twee dagen daarvoor was hij zwaargewond geraakt bij een poging hem te liquideren. Hij was in januari 2020 uit Nederland gevlucht nadat levenslang tegen hem was geëist voor een onderwereldmoord.

12:17