LIVE | Kabinet overweegt versimpeling coronaregels, WHO stopt onderzoek malariamedicijn

VIDEOEr zijn in de afgelopen 24 uur vier overlijdensgevallen gemeld bij het RIVM. Vier coronapatiënten werden opgenomen in het ziekenhuis. Verder: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat haar richtlijnen voor de behandeling van mensen met het coronavirus bijwerken na hoopvolle resultaten van een klinische proef met het medicijn dexamethason. De WHO prees de resultaten van de klinische proef als ‘geweldig nieuws’. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige blog.