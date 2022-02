LIVE | Kabinet maakt boosters pubers mogelijk, maar na goedkeuring EMA

CoronavirusJongeren van 12 tot en met 17 jaar mogen een boostervaccinatie halen, nadat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat heeft goedgekeurd. Als betrokkenen dat willen, kunnen ze daarna een eigen afweging maken, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.