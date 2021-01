LIVE | Kabinet houdt vast aan avondklok, per direct noodverordening in Den Bosch

Politie: ‘Dit zat er aan te komen, al die energie moet ergens heen, we blijven ze aanpakken’

25 januari De politie is niet verrast door de rellen die de afgelopen twee dagen in tal van steden losbarsten rond de avondklok. ,,Al die energie en frustraties van die relschoppers moeten ergens heen. We blijven ze aanpakken, maar ook aan de achterkant zal het contact met de jongeren weer hersteld moeten worden,” zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP.