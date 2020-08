LIVE | Kabinet bezorgd over verspreiding, extra maatregelen in Scheveningen op warme dagen

coronacrisisDe afgelopen week zijn er in Nederland 2588 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 1259 meer dan vorige week. Het is de vierde week op rij dat het aantal besmettingen fors stijgt. Ook in het aantal ziekenhuisopnamen zit een opwaartse trend. Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is op dit moment 1,2. Donderdagavond is er weer een persconferentie over de stijging van het aantal coronagevallen. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.