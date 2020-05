LIVE | Italië versoepelt lockdown, Burgemeester na illegale party: ‘Tijd van waarschuwen is voorbij’

Frank zit in quarantai­ne. ‘De tram komt eraan en de regering zegt: steek maar over’

12:24 De druk neemt toe om de kinderen naar school te sturen. Niet alleen in ons hoofd, maar ook van buitenaf. De regering wil het en ik proef het om me heen. Soms rechtstreeks in woorden, vaker ligt het subtiel in intonatie of de blik in iemands ogen. Maak je het niet te groot? Kom op, we moeten door!