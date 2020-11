LIVE | Italiaanse minister: Situatie in Napels volledig uit de hand gelopen, dode man in toilet ziekenhuis

coronavirusHet coronavirus slaat wild om zich heen in Italië. De situatie rond Napels, waar de ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten, is compleet uit de hand gelopen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio. Ruim 130 agenten van de Amerikaanse secret service, die belast is met de beveiliging van de president, moeten in quarantaine na positief te zijn getest op het coronavirus. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier de ontwikkelingen van de afgelopen dagen terug.