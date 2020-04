LIVE | IKEA opent deuren weer, aantal besmette gevallen wereldwijd voorbij 3 miljoen

Weer brand in zendmast, ditmaal in Swifter­bant

27 april Opnieuw is er brand uitgebroken in een zendmast. Ditmaal in een bosgebied bij Swifterbant in Flevoland. Het is nog niet duidelijk of het om brandstichting gaat. De politie doet onderzoek. De brandweer kon het vuur snel doven.