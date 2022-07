LIVE | ‘Houdbaarheidsdatum boerenprotest is verstreken’, nieuwe blokkade bij distributiecentrum Geldermalsen

met videoHet boerenprotest voor de ingang van het distributiecentrum van supermarktketen Boni in Nijkerk is geweldloos afgelopen. De ME dreigde op te treden tegen boeren die de weg sinds maandagochtend blokkeerden en sloot het gebruik van geweld niet uit. In Geldermalsen zijn boeren vanavond een nieuwe blokkade van een distributiecentrum van Albert Heijn begonnen. Volg hier het laatste nieuws over de boerenprotesten in ons liveblog.