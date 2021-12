LIVE | Honderd patiënten minder in ziekenhuizen, drukker in steden door mogelijke lockdown

ELFSTEDENTOCHT '97 Zij won de tocht in 1986, hij wilde nooit schaatsen, toch haalden ze in 1997 samen de finish

Zij was in 1986 de snelste vrouw van de Elfstedentocht. Hij is in 1997 een van de slechtst getrainde deelnemers. Dit is het verhaal van moeder Tineke en zoon Sander Dijkshoorn uit Schipluiden, een kwart eeuw na die gezamenlijke helletocht.

