LIVE | Hema moet miljoenen coronasubsidie terugbetalen, mogelijk dit seizoen alweer publiek in Serie A

De Marokkaanse havenstad Tanger is, na een nieuwe uitbraak van het coronavirus, opnieuw in lockdown. Bewoners van de metropool mogen slechts beperkt hun woningen verlaten. In België is het gemiddelde aantal besmettingen met Covid-19 met 2 procent gestegen tot 90,3 bevestigde gevallen per dag. Viroloog Marc Van Ranst luidt op Twitter de noodklok. ,,Je kunt wel zeggen dat het allemaal niet zo erg is, maar het gaat omhoog.’’ Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.