LIVE | Helft van volwassen Amerikanen volledig ingeënt, Indiase coronavariant in zeker 53 gebieden

CORONAVIRUSHet aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen: de afgelopen week registreerde het RIVM 25.255 positieve tests, 28 procent minder dan een week eerder. De volledige heropening van de scholen, zonder de 1,5 meter afstand in acht te nemen, kan leiden tot een toename van het aantal infecties. Dat kan, vlak vóór de zomervakantie (en de verplichting om in quarantaine te gaan) negatieve gevolgen hebben voor geplande vakanties, zo waarschuwt het OMT. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.