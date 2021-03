LIVE | Helft studenten gebruikt meer drank en drugs door corona, fors meer besmettingen in Duitsland

video/update Franse ex-president Sarkozy een jaar de cel in wegens corruptie

1 maart De Franse ex-president Nicolas Sarkozy (66) is veroordeeld wegens corruptie. Hij heeft drie jaar cel opgelegd gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Het is voor het eerst in de Franse geschiedenis dat de rechter een ex-president veroordeelt tot een onvoorwaardelijke celstraf. Sarkozy zal in beroep gaan, meldt zijn advocaat.