LIVE | Heetste 9 augustus ooit gemeten, 600 boetes en 150 wielklemmen in Scheveningen

In De Bilt werd het iets over 10.00 uur warmer dan 25 graden. Daarmee is de eerste officiële landelijke hittegolf een feit, aldus de meteorologen van Weerplaza. Later op de dag werd het er warmer dan 32.5 graden en werd het oude record van 9 augustus 2004 verbroken. Het is het tweede warmterecord tijdens deze hittegolf. Volg alle hitte-ontwikkelingen in het liveblog onderaan dit artikel.

Het is de eerste landelijke hittegolf van dit jaar en de 29ste sinds het begin van de metingen in 1901. De laatste landelijke hittegolf dateert van vorig jaar en vond plaats van 23 tot en met 28 augustus.

Badgasten op het strand van Zandvoort. Ook zondag zal het weer druk zijn langs en op weg naar de Nederlandse kust.

In het midden en zuiden van het land was vannacht al sprake van een hittegolf. In Cabauw, Woensdrecht, Gilze-Rijen, Eindhoven en Maastricht lag het kwik om 02:00 uur boven de 25 graden, waardoor de vijfde vereiste zomerse dag direct genoteerd kon worden. Voor Cabauw, Woensdrecht en Maastricht is het de eerste hittegolf dit jaar, voor Eindhoven en Gilze-Rijen is het alweer de tweede van deze zomer.

Ook het landelijk warmterecord van 9 augustus is vandaag gebroken. Het werd 35.3 graden in Gilze-Rijen waarmee het oude record van Nieuw Beerta is gebroken. Dit record van 35.2 graden komt uit het jaar 2003.

Hittegolf houdt nog dagen aan

De hittegolf waar we nu in zitten, houdt nog dagen aan. Volgens de berekeningen komt de maximumtemperatuur in De Bilt zeker tot en met donderdag dagelijks boven de 25 graden uit. Dit betekent dat er minimaal tot die dag sprake is van een hittegolf. Of na donderdag de 25 graden in De Bilt wordt gehaald, is momenteel nog onzeker.

Op meerdere plaatsen in het oosten en zuiden van het land kan de hittegolf ook na donderdag aanhouden. Zolang de temperatuur elke dag 25 graden of meer bereikt, blijft de hittegolf voortduren.

Volg alle hitte-ontwikkelingen hier:

