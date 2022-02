LIVE | Grote achterstand in cijfers vertroebelt zicht op corona-epidemie

CoronavirusHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland blijft hoger dan ooit. Maar over de precieze cijfers bestaat veel onduidelijkheid. Dat de grens van 5 miljoen dinsdag gepasseerd gaat worden is echter wel zeker. En de Canadese premier Justin Trudeau riep de vrachtwagenchauffeurs die al dagen in Ottawa protesteren tegen het coronabeleid, op om het protest te stoppen. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.