LIVE | ‘Grootste stijging besmettingsgevallen op één dag wereldwijd, vooral in Europa gaat het snel’

Update / video Neergescho­ten man op Schiphol is man (27) uit Tanzania die al vaker amok maakte

6 oktober De gewapende man die gisteren in de vertrekhal op Schiphol in zijn been is geschoten door leden van de Koninklijke Marechaussee, is een 27-jarige man uit Tanzania. De man vertoonde agressief gedrag en belaagde de marechaussees met een groot keukenmes.