LIVE | Grootste stijging besmettingen sinds april, verpleeghuis Oud-Beijerland hotspot

CoronavirusDe wet waarin het kabinet de coronamaatregelen wil vastleggen kan niet op de steun van oppositiepartij GroenLinks rekenen. Partijleider Jesse Klaver vindt dat de Tweede Kamer buitenspel wordt gezet, waardoor het kabinet, en specifiek zorgminister Hugo de Jonge, te veel macht krijgen. Verder is het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus, vandaag fors opgelopen. Het RIVM maakt melding van 925 nieuwe besmettingen. De regio Haaglanden is de laatste dagen de grootste brandhaard. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Lees hier het vorige blog terug.