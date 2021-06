LIVE | Groen licht voor extra fabriek Janssen, aantal besmettingen op niveau begin september

CORONAVIRUSHet aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Vrijdag worden er nog 363 mensen behandeld, een daling van 29 ten opzichte van een dag eerder. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, slaan we weer massaal aan het bewegen. Dat leidt soms tot situaties waarbij een arts nodig is. Als die zorg niet dringend is, vragen huisartsenposten om niet de spoedlijn te bellen maar na het weekend de eigen huisarts te bellen. Vandaag zijn ook de eerste mensen op eigen verzoek geprikt met het Janssen-vaccin. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.