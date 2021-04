LIVE | ‘Gratis GGD-testbewijs voor grensarbeiders’, China geeft cadeautjes weg bij vaccinatie

Alarm om gevaarlij­ke Tesla-pil die ook in Brabant in omloop is: ‘Groot risico op ziekenhuis­op­na­me’

15 april De zeer gevaarlijke Tesla-pil is mogelijk op meerdere plekken in Nederland in omloop. Ook in Brabant waarschuwt de politie. Verslavingsorganisaties IrisZorg en het Trimbos Instituut slaan alarm. ,,Het risico op een acute ziekenhuisopname na inname van de pil is groot.”