LIVE | Grachten Amsterdam ‘extreem druk’, Utrecht waarschuwt: Vredenburg is vol, zoek andere locatie

Foto’s van naakte, gemartelde vrouw aangetrof­fen in bij Taghi gevonden Blackberry, mogelijk Naima Jillal

Op een Blackberry-telefoon die op 16 december 2019 is aangetroffen bij Ridouan Taghi, die toen werd gearresteerd in Dubai, zijn foto’s aangetroffen van een naakte, gemartelde vrouw. Justitie vermoedt dat het de Nederlands-Marokkaanse Naima Jillal betreft. Zij was in oktober 2019 spoorloos verdwenen nadat ze op de Amsterdamse Zuidas in een auto was gestapt.

26 april