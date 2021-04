LIVE | Gommers bepleit poli's voor langdurige klachten na corona, eerste prikken voor 74- en 75-jarigen

CoronavirusMedicijntoezichthouder EMA wil weten hoeveel bewijs er is voor een verband tussen het vaccin van AstraZeneca en de gezondheidsklachten bij mensen die het middel hebben ontvangen. Een veiligheidscommissie bekijkt dat op dit moment. Mogelijk komen ze morgen met een oordeel. In Japan wordt met de Olympische Spelen in aantocht gevreesd voor een vierde coronagolf. Noord-Korea heeft zich afgemeld om zijn atleten te beschermen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.