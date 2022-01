LIVE | GGD’s sluiten testlocaties vanwege storm Corrie, Spotify werkt aan informatieve ‘Covid-hub’

Lizzy kijkt trots naar zichzelf in Down the Road: ‘Soms denk ik: o nee, wat doe ik nou?’

Al drie weken lang schittert de Delftse Lizzy Oomens (25) op dinsdagavond bij SBS6 in het eerste Nederlandse seizoen van Down the Road. Met zes andere levenslustige jongeren die het downsyndroom hebben, maakt zij een avontuurlijke roadtrip door Nederland. Onder leiding van presentator Gordon. Samenwerken, grenzen verleggen en angsten overwinnen. ,,Ik heb zelfvertrouwen opgebouwd.”

28 januari