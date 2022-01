LIVE | GGD’s sluiten testlocaties vanwege storm Corrie, nieuw dagrecord met 75.199 positieve tests

LIVE | Code oranje: Zware windstoten in kustprovin­cies, ‘Handen aan het stuur, ogen op de weg’

Vandaag raast storm Corrie over ons land. Voor Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied, is code oranje afgegeven en in het noordwestelijk kustgebied worden windsnelheden van 100 tot 120 kilometer per uur verwachten. Voor de rest van Nederland geldt, met windstoten van 75 tot 90 kilomeer per uur, code geel. De wind neemt later in de middag weer geleidelijk af. Volg het nieuws rond Corrie in ons liveblog.

6:54