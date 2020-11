LIVE | ‘Geprepareerde mondkapjes vooral duurder’, Brazilië stopt vaccinproef na 'ernstig incident’

CoronavirusDe tweede golf lijkt in Nederland over zijn ergste piek heen, maar de strenge maatregelen blijven voorlopig van kracht. Na het positieve nieuws van farmaceut Pfizer, dat hun vaccin voor 90 procent effectief lijkt, werden in Brazilië de klinische proeven van een Chinees kandidaat-vaccin stilgelegd na ‘een ernstig incident’ bij een vrijwilliger. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.