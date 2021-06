LIVE | ‘Geen tweede prik met AstraZeneca bij ernstige bijwerkingen’, Moderna straks ook in halve dosering

coronavirusDe Australische stad Melbourne verlengt de lockdown met een week. Een virusvariant zorgt voor een nieuw cluster aan besmettingen. Het coronavirus is ook afgelopen week weer verder teruggedrongen in Nederland. ,Als we het virus zijn gang laten gaan, dan zal het exploderen’’, zegt premier Merlino van de deelstaat Victoria. Het RIVM registreerde de afgelopen zeven dagen 20.608 besmettingen, 18 procent minder dan een week eerder. Dit is het laagste aantal meldingen sinds eind september vorig jaar. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.