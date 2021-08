LIVE | Geen enkele patiënt op ic Brussel is gevaccineerd: ‘Moeder van 35 overleden, schrijnend’

8-jarig meisje uit Syrië ‘gedropt’ bij politiebu­reau Hoofddorp: ‘Hartver­scheu­rend en zeer uitzonder­lijk’

26 augustus Met een klein rugzakje van Disney-film Frozen, op bordeauxrode gympjes en in spijkerbroek is een 8-jarig meisje afkomstig uit Syrië ‘gedropt’ op het bureau van de politie in Hoofddorp, meldt de politie zelf. ‘Hartverscheurend’, schrijft wijkagent Johan Dubbeldam bij de foto die hij op Twitter post.