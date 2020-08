LIVE | ‘Geen carnaval in Duitsland’, aantal ziekenhuisopnames stijgt geleidelijk

Mensen die mogelijk zijn besmet met het coronavirus hoeven nog maar tien dagen in quarantaine, gerekend vanaf het moment van mogelijke besmetting. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet. Verder zijn er volgens het RIVM de afgelopen week in Nederland 4013 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 23 minder dan vorige week. Om 19.00 uur vanavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Deze is op onze site live te volgen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.